Nuovo tribunale di Modica, con Rosolini, Pachino, Portopalo e Noto: sì dell’Aula al Ddl che ridisegna la geografia giudiziaria

Il Parlamento regionale ha approvato il disegno di legge recante la modifica al decreto legislativo n.155 del 7 settembre 2012 con conseguente riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. La proposta di legge approvata verrà ora presentata al Parlamento nazionale per iniziare l’iter che potrebbe condurre a superare le criticità create in Sicilia da una riforma che non ha mai centrato gli obiettivi per i quali era stata concepita. Assieme al Tribunale di Modica potranno sperare anche quelli di Nicosia e Mistretta, le altre due città interessate ai cambiamenti più significativi introdotti da questo nuovo disegno di legge.

“Finalmente dopo tanti anni – è il commento del relatore della legge, Ignazio Abbate – possiamo concretizzare il lavoro svolto dal Comitato Pro Tribunale di Modica che ha avuto il grande merito di tenere una fiammella accesa sulla sua rinascita. Personalmente cominciai ad occuparmi di questa situazione già dal 2013, all’indomani della mia prima elezione a Sindaco di Modica. Intenzionalmente abbiamo lasciato la struttura non utilizzata per tutti questi anni proprio perché credevamo che ci fosse più di una semplice speranza. Ringrazio naturalmente il Comitato e l’attuale Amministrazione che sta proseguendo nel solco tracciato dalla precedente, ringrazio i deputati presenti in aula che hanno condiviso l’idea di far nascere un nuovo tribunale del quale farebbero parte Modica, Scicli, Ispica, Pozzallo, Rosolini, Pachino, Portopalo e Noto. È bene specificare che ufficialmente si tratterebbe di un nuovo tribunale e non di quello che fu il vecchio tribunale di Modica. Nei fatti, però, significherebbe ridare dignità ad un territorio che si vide ingiustamente penalizzato da una scelta politica folle e cieca ai reali rapporti tra benefici e disagi conseguenti. Il mio augurio è che adesso i partiti nazionali, di maggioranza e di opposizione, che hanno votato in Aula a Palermo si mantengano coerenti anche a Roma, non ostacolando questo disegno di legge che in I Commissione abbiamo elaborato dopo decine di incontri con gli addetti ai lavori che vivono e conoscono maggiormente la situazione”.

“Esprimiamo un positivo apprezzamento per l’approvazione della legge voto da proporre al Parlamento nazionale volta a conseguire il ripristino delle sedi di tribunali soppresse dalla riforma operata dal legislatore nazionale con il decreto legislativo n. 155 del 2012”. Lo dichiara il deputato regionale Mpa Giuseppe Lombardo, assieme ai colleghi Giuseppe Castiglione e Giuseppe Carta in seguito all’approvazione della legge voto.

“Alla luce del fallimento della geografia giudiziaria, voluta nel 2012 dal legislatore nazionale che ha sottratto al nostro territorio regionale importanti presidi di legalità, impoverendo il tessuto sociale delle aree interne e di quelle più disagiate – aggiunge l’on. Lombardo – il ripristino degli uffici giudiziari e delle Procure della Repubblica, richiesto oggi dal Parlamento regionale con l’approvazione di questo provvedimento, costituisce un preciso segnale nella direzione di un maggior controllo dei territori più esposti al fenomeno della criminalità organizzata. In particolare l’accoglimento della proposta del gruppo autonomista di ripristinare anche le sedi giudiziarie di Nicosia e Mistretta, tenuto conto della distanza dei predetti comuni dall’attuale Tribunale di riferimento e della impervia e vetusta conformazione del sistema viario di collegamento, permette all’utenza delle due cittadine di poter fruire più agevolmente di un servizio essenziale allo stato attuale gravemente compromesso”.