Parco nazionale degli Iblei. Carta (Mpa) convoca un’audizione per bloccare l’iter istitutivo

È stata indetta per martedì 19 marzo, alle 11 dal presidente della IV Commissione Ambiente Territorio e Mobilità Giuseppe Carta un’audizione in merito all’iter istitutivo del parco nazionale degli Iblei. “Seguo da anni la vicenda e da subito ho avanzato molti dubbi sulle effettive potenzialità dell’istituzione del parco degli Iblei – afferma il presidente della IV Commissione Giuseppe Carta – 150 mila ettari e 32 comuni coinvolti (di cui 18 siracusani) si troverebbero a convivere con nuovi vincoli e mortificazioni in termini di fruizione e vivibilità. Sono d’accordo alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente ma con soluzioni che possano convivere con le esigenze del territorio”.

Invitati all’audizione: l’on. Elena Pagana (assessore regionale per il territorio e l’ambiente), la dott.ssa Patrizia Valenti (dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente), l’avv. Alfio Barbagallo (legale rappresentante Confagricoltura, unione provinciale degli agricoltori di Siracusa, del Consorzio siciliano cavatori, di Agriambiente – associazione nazionale, del Comitato antiparco nazionale degli Iblei, dell’Associazione Sicilia Nostra, delle Associazioni L.C.S. – Liberi cacciatori siciliani, A.N.CA – Associazione nazionale cacciatori e Associazione Italcaccia Sicilia).

Nella seconda audizione, che sarà effettuata prossimamente in un secondo momento, verranno invitati tutti i sindaci dei comuni coinvolti per essere notiziati e informati dell’iter che si sta seguendo.