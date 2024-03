Siracusa nell’autorità portuale. Il sindaco Italia: “bene, ma inserire Ognina e pari dignità”. Spada: “rilanciare l’attività portuale”

“L’inserimento della rada di Santa Panagia e del Porto grande di Siracusa all’interno dell’Autorità portuale di sistema della Sicilia orientale, ancorché non si comprenda come mai non siano stati inseriti il Porto piccolo e quello di Ognina, rappresenta certamente una buona notizia e ho apprezzato l’impegno del gruppo Insieme e del consigliere Scimonelli, di tutto il Consiglio comunale, della deputazione regionale e di tutti coloro che sono intervenuti all’adunanza del consiglio comunale aperto, al raggiungimento di uno scopo comune a garanzia della nostra città e a favore del pieno sviluppo delle straordinarie potenzialità del nostro territorio. Mi preme sottolineare che è stata accolta dalla deputazione nazionale e regionale la necessità, che ho sempre evidenziato anche in Consiglio, di assegnare pari dignità alla città di Siracusa nella governance dell’Autorità portuale. L’impegno assunto prima innanzi al consiglio comunale dal deputato Cannata e successivamente dal senatore Nicita di intervenire anche sulla modifica della governance, vanno in questa direzione. Solo quando sarà completata questa seconda fase e mantenuto fede all’impegno preso, potrò ritenermi pienamente soddisfatto per la nostra città”. Sono le parole del sindaco di Siracusa, dopo l’approvazione in Senato di un emendamento bipartisan che inserisce la rada di S. Panagia e del Porto grande di Siracusa all’interno dell’Autorità portuale di sistema della Sicilia orientale.

Si tratta dell’inserimento di Siracusa senza prevedere il porto piccolo e con le medesime modalità che nel 2022 hanno riguardato l’ingresso di Pozzallo, quindi senza titolarità nella governance. Mentre Scimonelli aveva lamentato l’assenza del Porto piccolo, oltre che il mancato inserimento nella Governance, il primo cittadino chiede di aggiungere Ognina così da completare l’intera rete portuale cittadina in attesa della riforma dei porti che porterà all’ingresso di un componente nel comitato di gestione

A esprimere la propria soddisfazione è anche il deputato regionale del Partito democratico: “Il Partito democratico ha sin da subito fatto propria questa battaglia, mobilitandosi a livello sia regionale sia nazionale, arrivando adesso all’approvazione di questo emendamento in Senato. Fondamentale è stato il confronto costante e continuo sui temi, oltre a una virtuosa sinergia sia con l’Autorità Portuale. Si tratta di un passaggio determinante per rilanciare l’attività portuale della città e non solo. In questo modo, Siracusa potrà fare una serie di investimenti che negli anni sono mancati, incrementando, di conseguenza, anche l’occupazione”.