Karate, buoni risultati al Trofeo Italia per gli atleti del Centro sportivo siracusano

Si è svolto il 13 aprile scorso il primo Trofeo Italia 2024 al Palacigogna di Ponzano Veneto. In gara hanno partecipato oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia, e dopo gli ottimi risultati in campo regionale, alla loro prima esperienza in campo nazionale a rappresentare il Centro Sportivo Siracusano sono stati Riccardo Alfieri che in una Categoria (55Kg) formata da 65 atleti è stato capace di conquistare il 10º posto dopo aver disputato 5 combattimenti.

Davide Genovese, impegnato nella categoria 50 Kg formata da 54 atleti riesce a conquistare l 11º posto dopo aver vinto 3 combattimenti ma purtroppo ha ceduto al 4º impegno. Gianmarco Di Pace, invece, ha conquistato il 18º posto nella stessa categoria e infine Sofia Vaccarella conquista il 9º posto nella categoria 57Kg Femminile.

Gli atleti preparati dai Tecnici Roberto Dell’Aquila e Cristian Di Caro, sono in preparazione per la qualificazione ai Campionati Italiani che si svolgeranno a Palermo il 28/04/2024.